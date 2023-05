Totti: “Grazie Roma Femminile. Le ragazze meritano massima visibilità ai Mondiali”

La Roma Femminile ha regalato grandissime soddisfazioni al club quest'anno. Dallo scudetto, alla storica scalata in Champions League. Anche Francesco Totti si congratula con le ragazze di Spugna e le ringrazia per la maglia di Giuliano autografata da tutta la formazione, che gli è stata donata. Queste le sue parole in una storia su Instagram: "Grazie Roma Femminile e in bocca al lupo alle ragazze che ci rappresenteranno ai mondiali". Sempre l'ex capitano giallorosso, dichiara sempre in merito al prossimo evento: "Non è bello sapere che, a meno di due mesi dall'inizio del Mondiale femminile, non ci sia ancora una copertura televisiva che può permettere a noi tifosi di seguire le nostre ragazze che, dopo tantissimi sacrifici per veder riconosciuti i propri diritti, meritano il massimo sostegno e, quindi, la massima visibilità. Comunque auguro a loro e alla Fifa, che tanto sta facendo per far crescere il movimento femminile di portare a casa il migliore dei successi"