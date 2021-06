Totti: “Gli azzurri stanno dimostrando continuità. Siamo tutti con loro”

L'ex capitano giallorosso commenta il cammino della Nazionale: "Stanno disputando un grandissimo Europeo, speriamo mantengano questo livello"

Francesco Totti parla dell'avventura della Nazionale . L'ex capitano della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni alla CNN in merito al percorso degli azzurri all' Europeo , che sta seguendo da vicino.

Sul cammino degli azzurri. "L’importante non sono i giocatori, ma il gruppo. È il gruppo che ti dà la forza in più e la convinzione per arrivare fino alla fine".