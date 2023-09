Rosella Sensi a Totti: “Non esiste Roma senza di te. Spero di rivederti a Trigoria”

Un giorno di festa, ma anche di tanti ricordi. I compagni e gli amici di una vita celebrano Francesco Totti nel giorno del suo 47esimo compleanno. Sui social è il solito carosello di post e omaggi alla leggenda giallorossa, compreso ovviamente chi l'ha vissuto in prima persona. Come Rosella Sensi: "Non c’è spazio, non esiste il tempo, non contano gli anni e le distanze. Non esiste una Roma senza Francesco Totti, non esisterà mai. E non c’è compleanno senza l’emozione sempre viva di tutta la tua gente con la speranza di rivederti lì. Dove ci siamo incontrati, dove hai scritto la storia di questo club. Tanti auguri Fratellone, ti voglio bene". Oppure 'Pluto' Aldair, che di Totti è stato capitano: "Ti ho visto arrivare in prima squadra, timido e riservato, ma da subito si vedeva che avevi un futuro glorioso davanti. Ti ho visto diventare poi campione, capitano, ed infine leggenda. Auguri Checco".