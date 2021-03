Totti, gli auguri di compleanno alla figlia Isabel: “Cinque anni d’amore” – FOTO

Giornata speciale in casa Totti. Non solo perché ricorre l’anniversario di quel “6 Unica”, esultanza iconica dedicata da Francesco a Ilary dopo il gol nel derby del 5-1. Oggi la piccola Isabel compie cinque anni. La terza figlia della coppia Totti-Blasi è stata celebrata dai genitori tramite i social. “Cinque anni d’amore, ti amo” il dolcissimo messaggio scritto da papà Francesco su Instagram. Anche mamma Ilary le ha dedicato un post: “Ti starò per sempre accanto. Auguri Isabel, ti amiamo tanto. Cinque anni di te e con te”.

Isabel è la terza figlia della coppia, arrivata dopo Cristian e Chanel (rispettivamente 15 e 14 anni). Presto una parte delle vicende di famiglia verranno svelate nell’attesissima mini-serie sulla vita di Francesco Totti, in onda su Sky il prossimo 19 marzo. Ilary si rivedrà invece presto sul piccolo schermo: sarà la conduttrice della prossima edizione de “L’isola dei famosi”.