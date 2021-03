Totti gioca d’anticipo, l’ex capitano in visita da De Zerbi prima di Sassuolo-Roma – FOTO

Altra visita eccellente per Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso insieme a Vincent Candela è stato ospite del Sassuolo e del tecnico De Zerbi, che hanno aperto le porte del centro sportivo neroverde. Come comunicato dal club sui propri canali social, De Zerbi ha anche presentato lo stesso Totti al gruppo prima durante la seduta di oggi. Una giocata d’anticipo stavolta sulla Roma stessa, che proprio contro il Sassuolo giocherà sabato prossimo alla ripresa del campionato dopo la pausa delle nazionali. E il Mapei Stadium è stato uno dei luoghi simbolici dell’ultimo periodo da calciatore di Francesco Totti. Il 2 febbraio 2016, durante la trasferta a Reggio Emilia, la leggenda romanista sedeva in panchina per scelta tecnica di Luciano Spalletti. Durante il riscaldamento le telecamere indugiarono su di lui a bordo campo mentre palleggiava con un giovanissimo raccattapalle neroverde. Nella stessa gara Totti fu pizzicato anche in uno scherzo a Miralem Pjanic, episodi entrambi riproposti nella serie di successo ‘Speravo de morì prima’.