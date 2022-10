Totti gioca a padel anche ad Abu Dhabi: “Un posto meraviglioso”

L'ex capitano a Dubai e Abu Dhabi per motivi commerciali e per promuovere il calcio italiano nei paesi arabi

"Padelmania ovunque e sempre con gente simpatica. Questa volta in un posto meraviglioso" scrive Francesco Totti accanto alla foto postata su Instagram che lo ritrae in un campo di paddle in coppia con Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, direttore generale per il turismo presso il dipartimento di cultura e turismo di Abu Dhabi.