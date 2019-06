Totti, fonti dal Qatar: l’ex Roma vicino alla nomina di ambasciatore dei Mondiali 2022

Francesco Totti sarebbe sempre più vicino alla nomina di ambasciatore dei Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti dell’emirato. All’interno del comitato organizzatore c’è una “forte pressione” per convincere il governo a fare dell’ex capitano della Roma l’ambasciatore nel mondo di Qatar 2022. Questa “corrente” – spiegano le fonti – si scontra però con le “resistenze” che sarebbero esercitate da altre nazioni calcistiche, che vorrebbero in quel ruolo un proprio ex campione. A favore di Totti, però, gioca l’enorme popolarità di cui gode in tutto il mondo arabo. Di un possibile ruolo di Totti nel Mondiale del 2022 si parla da marzo, quando l’ex dirigente della Roma volò a Doha, insieme allo stato maggiore del club, per un workshop con gli sponsor della squadra.