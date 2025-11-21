Forzaroma.info
Totti fa il giro del mondo: a Buenos Aires c’è una pinseria a suo nome

Totti fa il giro del mondo: a Buenos Aires c’è una pinseria a suo nome - immagine 1
Un angolo di Roma nella capitale argentina
C'è un angolo di Roma a Buenos Aires. Il legame tra l'Italia e l'Argentina non è una novità e i giallorossi sono tra i più amati dall'altra parte del mondo. Ma un giovane pinsaiolo di nome Enzo ha fatto qualcosa di più aprendo una pinseria dedicata interamente a Francesco Totti. L'ex capitano appare un po' ovunque nel locale: un murale fuori, il nome del ristorante e anche alcuni piatti a lui dedicati come il 'tagliere Totti'. Le immagini hanno fatto il giro del mondo ed è una tappa fissa per i tifosi romanisti che vanno in vacanza in Argentina.

 

