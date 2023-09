Totti fa 47 anni, la dedica della Roma: “Buon compleanno, Re!” – FOTO

Il 27 settembre, si sa, per la Roma non più una data come le altre. In quel giorno del 1976 ha visto la luce Francesco Totti, la più grande leggenda e bandiera nella storia giallorossa. E come ogni anno si celebra il numero 10 per eccellenza nella capitale, che stavolta spegne 47 candeline. Non è mancata ovviamente l'AS Roma, che in un post sui propri social gli ha fatto così gli auguri: "Happy Birthday, King!" Un messaggio scontato se vogliamo, ma in un momento in cui le voci, le conferme indirette sul suo possibile ritorno a Trigoria sono sempre più insistenti. Pochi giorni fa le dichiarazioni di Totti hanno fatto sognare i romanisti: "Parlo con Mourinho. Anno prossimo? Può essere che io sia già tornato". Una frase di certo non casuale, per quanto al momento non sembrano esserci segnali di un immediato ritorno del capitano. Intanto oggi è il giorno delle celebrazioni per un campione che resterà senza tempo e senza età.