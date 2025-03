Totti, c’è la polemica per l’evento a Mosca: critiche sul web e l’appello di +Europa

L’International RB Award è in programma l'8 aprile ed il Capitano è stato invitato come ospite d'onore

La partecipazione di Francesco Totti all’International RB Award, in programma l’8 aprile a Mosca, ha scatenato un’ondata di polemiche. L’ex capitano della Roma, invitato come ospite d’onore all’evento organizzato da uno dei principali organi di informazione russi dedicati allo sport e alle scommesse, è finito nel mirino di critiche e indignazione. La sua presenza nella capitale russa ha provocato reazioni tutt'altro che positive sui social. A Mosca sono già comparsi cartelloni che ritraggono Totti con la sua iconica maglia numero 10, accompagnati dalla scritta: "L'Imperatore sta arrivando nella Terza Roma". Sui social si moltiplicano i commenti negativi, con messaggi come "Che brutta fine". Anche il mondo politico è intervenuto sulla vicenda, con Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa, che ha lanciato un appello diretto all’ex numero 10 giallorosso: «Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia». L’invito è chiaro: rinunciare pubblicamente alla partecipazione all’evento e prendere una posizione netta.