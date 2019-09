Totti, esordio vincente nel Calcio a 8: protagonista assoluto nel 4-2 all’Atletico Winspeare – VIDEO – FOTO

Un tuffo al cuore per tutti i romanisti. Francesco Totti torna in campo in una competizione ufficiale: questa sera l’ex capitano giallorosso ha fatto il suo esordio nella Serie A1 della Lega Calcio a 8, a cui partecipa con la sua squadra, la Totti Soccer School. E come sempre la leggenda, della Roma, a casa sua nel centro sportivo della Longarina, ha regalato numeri e magie per la vittoria finale. Contro l’Atletico Winspeare F8 finisce 4-2 per Totti, Tonetto e compagni. Tunnel, passaggi visionari, strappi e tocchi di classe. Questo e molto altro è stato il numero 10 e capitano, che è stato decisivo entrando in 3 dei 4 gol della Soccer School e rimandendo in campo per tutti e 50 i minuti di gioco (nel Calcio a 8 ci sono due tempi da 25).