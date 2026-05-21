Francesco Totti per ora ha detto no all'offerta dei Friedkin. Secondo quanto riportato da 'Manà Manà Sport Roma', la leggenda giallorossa ha rifiutato la prima proposta - biennale - concreta della Roma per assumere il ruolo di ambasciatore del club nell'anno del centenario. Il nodo è economico, in quanto la cifra complessiva che percepirebbe Totti ammonta a poco più di 1 milione di euro in due stagioni, a fronte dei circa 8-10 che ne incassa attualmente ogni anno tra tutti i vari sponsor in Europa, Asia e Sudamerica. Francesco ritiene quindi insufficiente la proposta dei Friedkin per tornare nella Roma, ma la trattativa non è comunque sfumata, anche perché la volontà di arrivare a una fumata bianca resta da entrambe le parti. Ma serviranno nuovi colloqui e relativi rialzi.

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Ufficialmente i ritardi e i rallentamenti nella questione erano stati ufficialmente spiegati con l'attenzione - anche e soprattutto mediatica - che già stava avendo il divorzio con Ilary (l'udienza finale è stata spostata a domani). Il punto è quindi sì economico, ma non solo. Totti sta pensando anche al ritorno ma con un ruolo molto più operativo e vicino alla squadra di quello che invece prevede un incarico da ambasciatore per il centenario. Lo storico capitano ne ha parlato anche con Gasperini in quella cena che non fu neanche particolarmente gradita dalla società. Tra i tanti elementi sul piatto anche la possibile partita tra leggende della Roma e leggende mondiali per il 50esimo compleanno di Totti, il 27 settembre. Non è escluso che la presenza a Trigoria di Ryan Friedkin possa dare un'accelerata anche a questa vicenda.