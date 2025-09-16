Totti e Spalletti di nuovo insieme a Roma, ecco il motivo

Un’altra reunion tra Totti e Spalletti dopo quella al Bambino Gesù del novembre 2023. Come scrive ilMessaggero.it l’ex capitano giallorosso e l’ex allenatore della Nazionale oggi si sono ritrovati in zona Eur per girare uno spot pubblicitario al momento top secret. I due hanno messo da parte l’astio post ritiro di Francesco che era tornato a parlare di lui recentemente: «Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall’esterno, specie dai dirigenti o consulenti della società, e non ci siamo più capiti. Anche io ho fatto degli errori, ci mancherebbe». Hanno anche partecipato ad un evento con la Nazionale prima dell’Europeo del 2024 e ora sono pronti a tornare insieme per una pubblicità.