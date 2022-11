Totti e Noemi a Dubai: la coppia sfila sul red carpet del Globe Soccer Award

Totti e Noemi insieme anche lontano da Roma. La coppia non si nasconde più e quest'oggi sarà a Dubai per la cerimonia di premiazione del Globe Soccer Award 2022. L'ex capitano giallorosso e la nuova compagna, hanno sfilato sul red carpet prima di entrare nella sala principale dove si terrà l'evento, entrambi vestiti in modo molto elegante (abito nero per Noemi, smoking e papillon per Totti). L'ex numero 10 è infatti ambassador della Serie A oltre che membro della giuria che sceglierà i vincitori dei vari premi tra cui anche il miglior allenatore, premio vinto da Ancelotti ma che sarebbe potuto andare anche a José Mourinho, finalista insieme all'allenatore del Real Madrid e a Guardiola. Totti e Noemi fanno ormai coppia fissa da mesi e, dopo un primo periodo di riservatezza, si stanno godendo sempre di più la vita di coppia senza più nascondersi. Francesco si è infatti trasferito nel comprensorio "gli Stellari" di Roma Nord, proprio a due passi da casa di Noemi. I due condividono molti interessi, tra cui anche il padel, che si è rivelato essere il motore di avviamento della loro frequentazione visto che si sarebbero conosciuto proprio frequentando gli stessi circoli sportivi. Non è però la prima volta che la coppia è stata avvistata lontano dalla Capitale. Totti e Noemi infatti, un mese fa, erano stati inquadrati dalla regia francese sulle tribune dello stadio Louis II di Montecarlo, durante il match di Ligue 1 tra Monaco e Clermont prima di prendere parte alla Padel Net Cup, un torneo di beneficienza organizzato DigitalBits.