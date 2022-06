Totti e la frase su Dybala: ecco con chi ce l’aveva davvero Francesco

Con chi ce l’aveva Francesco Totti quando parlava di Dybala? La domanda nelle ore successive all’intervista rilasciata ieri a Sky sorge spontanea. C’è chi ha visto un attacco alle possibilità economiche della Roma, chi ai metodi interisti. In realtà l’ex numero dieci conosce bene l’entourage di Dybala composto da agenti, parenti e quant’altro. Chi cura gli interessi commerciali e d’immagine di Totti sono le stesse persone che lavorano per la Joya. Il suo riferimento non voleva essere alla Roma ma alle persone che gravitano intorno a Dybala e l’hanno spinto più verso l’Inter che verso Trigoria. I motivi? Probabilmente legati alle alte commissioni che l’entourage chiedeva e che la Roma per principio non vuole strapagare.