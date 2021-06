Totti e Ilary, anniversario di matrimonio da sogno: “Sedici anni di noi” – FOTO

La leggenda della Roma ha festeggiato oggi i 16 anni di matrimonio con Ilary Blasi: cena suggestiva affacciata sulla capitale con Cristian, Chanel e Isabel

Sono trascorsi sedici anni dal sì tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il 19 giugno del 2005, in diretta tv dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli e con una folla in festa ad attendere fuori, il matrimonio tra un giovanissimo capitano della Roma dopo tre anni di fidanzamento con la donna della sua vita. Un amore che si è rinnovato nel tempo e che si legge ancora negli sguardi tra i due, così come nelle gag che fanno divertire i tifosi giallorossi e non solo. Lo scorso anno Totti e Ilary avevano scelto il mare, quest'anno la cena ha una cornice ancor più da sogno, affacciata sul tramonto della Città Eterna e il Cupolone di San Pietro a fare da testimone. "Sedici anni di noi", scrive su Instagram Francesco, innamorato pazzo della madre dei suoi tre figli. Prima lo scatto suggestivo con i colori meravigiosi di Roma, poi quello di famiglia con Cristian, Chanel e Isabel.