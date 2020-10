Totti e il successo del docufilm: “Grazie per il vostro affetto” – FOTO

Un campione sul campo e anche in sala. Grande successo per il docufilm su Francesco Totti, con numeri importanti nonostante l’emergenza sanitaria che sta condizionando pesantemente l’affluenza del pubblico al cinema. “Questa è l’ennesima dimostrazione di affetto. Il mio documentario è ancora nelle sale e tutto grazie a voi! Il vostro Francesco!“. E’ Totti in persona a ringraziare pubblico e critica tramite il suo profilo ufficiale Instagram, a riprova della grande empatia e della grande vicinanza che l’ex capitano giallorosso ha sempre avuto con i tifosi della Roma e con gli appassionati di calcio.