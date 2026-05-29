Una coppia inedita, o quasi, è stata protagonista di un simpatico siparietto nell’ultimo episodio di Betsson.sport “Totti contro tutti”: Francesco Totti e Lino Banfi. L’attore, diventato un’icona del calcio cinematografico grazie al film "L'allenatore nel pallone", ha fatto il suo ingresso sul set sorprendendo l’ex capitano giallorosso. “Ma chi devo supplicare io, da spettatore di 90 anni, per rivedere il cucchiaino, la bizona, il 5-5-5? Che porca putt**ena di calcio si gioca adesso?”, ha esordito Banfi, ironicamente esasperato. Poi ha aggiunto: “La dolcezza del cucchiaino che faceva lui era proprio da dessert, sentivi lo zucchero”. “Non si vede più niente di tutto questo”, ha replicato Totti. Un botta e risposta che ha divertito il pubblico, tra battute sul calcio di una volta e nostalgia per le giocate spettacolari che oggi, secondo i due, si vedono sempre meno.

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