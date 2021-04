Totti e il messaggio d’amore per il natale di Roma: “Unica” – FOTO

L'ex Capitano giallorosso ha speso parole al miele per la sua città

Per il natale di Roma non potevano mancare gli auguri di uno dei simboli della Capitale, Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso, su Instagram, ha pubblicato una foto del Colosseo, con una frase d'amore: "Buon compleanno Roma mia, meravigliosa, unica, magica e senza tempo!". Non solo Totti, anche i giocatori della Roma hanno voluto omaggiare la Città Eterna, in particolar modo coloro che ci sono nati, come Lorenzo Pellegrini. Ma anche Roger Ibanez: nella Capitale la compagna Bruna ha dato alla luce la piccola Antonella, primogenita del brasiliano.