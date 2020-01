Totti e il derby di cinque anni fa: sui social l’eurogol e la corsa sotto la Sud – FOTO

Negli ultimi giorni molti tifosi non hanno preso bene due like di troppo dal suo profilo, oggi – ancora via social – è arrivata una “risposta”. Francesco Totti ha pubblicato nelle sue storie su Instagram il video del suo super gol nel derby contro la Lazio dell’11 gennaio 2015: i giallorossi stavano perdendo la stracittadina ma la sua doppietta portò in casa Roma un punto preziosissimo. Il video dell’iconica semi-rovesciata e della corsa sotto la Curva Sud (pochi istanti prima del famoso selfie) sono corredati da un cuore giallo e uno rosso. Della serie: la Roma è sempre la Roma.