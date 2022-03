Totti e gli auguri commoventi ad Isabel: “Buon compleanno luce dei miei occhi”

Oggi la più piccola di casa compie 6 anni e papà Francesco manifesta sui social tutto l'amore verso la sua bambina

Per Totti, oggi non gioca solamente la sua amata Roma in Olanda. Compie sei anni Isabel, la figlia più piccola dell’ex capitano giallorosso. Papà Francesco, che dal suo addio al calcio si è dimostrato ancora di più un padre sempre presente e affettuoso, questa mattina gli ha dedicato un post su Instagram proprio per fare gli auguri. La foto ritrae la bimba all’interno di Disneyland Paris in uno dei tanti viaggi della famiglia e la dedica commuove: “Auguri luce dei miei occhi”. Tante anche le storie pubblicate dall'ex numero dieci che li ritrae insieme in differenti occasioni.