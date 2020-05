Totti e Favino a cena insieme a Roma – FOTO

Tempo di rialzare le saracinesche dei locali, che i ristoranti di Roma hanno ricominciato a popolarsi pur nel rispetto delle normative. Non hanno perso tempo neanche Francesco Totti e Pierfrancesco Favino, che ieri sera hanno cenato a “La Villetta”, uno dei ristoranti preferiti dall’ex capitano della Roma, in zona Aventino-Circo Massimo. La foto è stata scattata dal proprietario del locale.

Totti nei giorni scorsi ha realizzato il suo sogno di poter girare indisturbato tra le strade del centro in compagnia di Ilary Blasi, evitando tifosi e curiosi anche grazie alla mascherina nera che copriva quasi interamente il volto. Periodo speciale anche per Favino, che ha vinto da poco il “David di Donatello” come miglior attore protagonista nel film “Il traditore”. I due sono amici e hanno trascorso insieme anche l’ultimo Capodanno alle Maldive. Qualche mese fa si era parlato di un possibile ruolo dell’attore nella fiction su Totti, ma la notizia è stata smentita.