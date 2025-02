Totti e Del Piero protagonisti dello spot di Marvel: ”Non c’è solo un capitano”

I due ex fuoriclasse sono stati scelti come testimonial del film Captain America interpretato da Anthony Mackie

Il 12 febbraio arriverà nelle sale italiane Captain America: Brave New World e, per il lancio del film in Italia, la Marvel ha scelto due testimonial d’eccezione: Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Nel nuovo spot promozionale, i due ex fuoriclasse si sfidano a colpi di palleggi e rincorse tra le strade di Roma, fino a raggiungere lo Stadio Olimpico. Una volta dentro, si trovano faccia a faccia con il vero Captain America, interpretato da Anthony Mackie. "Hai capitano che capitano stavano aspettando?", dice Del Piero rivolgendosi al 10. "È Captain America", risponde il Pupone. Uno spot che unisce calcio e cinema, celebrando due leggende dello sport italiano accanto all’iconico supereroe Marvel.