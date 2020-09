Totti e De Rossi di nuovo insieme: i capitani alla Longarina per il campionato di calcio a 8 – FOTO – VIDEO

Totti e De Rossi, di nuovo in campo insieme. Francesco gioca la prima partita di campionato con la sua squadra di calciotto, Daniele per il momento resta a guardare dalla panchina. “Meglio di no” è stata la risposta dell’ex numero 16 alla domanda di Totti che gli chiedeva se volesse giocare. Alla Longarina sono accorsi gli amici storici del capitano: da Massimo Ghini a Marco Cassetti e Aldair (che hanno anche giocato la partita), fino a Sebino Nela, Ruggiero Rizzitelli, Marco Giallini e Carlo Zampa.

Ricomincia il campionato di calcio a 8, con Totti che anche in questa stagione sarà protagonista con il suo Totti Sporting Club. Ma nel prepartita della 1° giornata, in cui la squadra dell’ex capitano giallorosso ha affrontato la neopromossa Ragnatela De Santis, è andata in scena la festa di compleanno – con tanto di fuochi d’artificio – per il numero dieci, che ieri ha festeggiato i suoi 44 anni assieme alla sua famiglia al ristorante “Il Fungo – Al Quattordicesimo”.

Diversi i siparietti tra gli invitati. Dopo aver declinato la proposta del suo ex compagno di squadra, a De Rossi, rimasto in panchina a differenza degli altri ospiti, è stato “proposto” di fare il vice dell’allenatore Carlo Cancellieri. Lo stesso Totti ha chiesto a Daniele se avesse preso appunti dal tecnico del Totti Sporting Club, con il numero sedici che ha scherzato: “Dopo Mourinho, Guardiola e Conte sono venuto a vedere Cancellieri“. Giallini ha provato invano a farsi una foto con il festeggiato. L’attore ha cercato di richiamare Francesco mostrandogli il telefono e dicendogli: “Almeno ‘famosela’ io e te“, ma il capitano, di spalle, era distratto dai tanti fotografi. Giallini, allora, ha ripiegato su Cassetti.

Per la cronaca, la gara è terminata 4-2 per i padroni di casa. Da quest’anno, le squadre partecipanti al campionato sono venti: il Totti Sporting Club si presenta come vincitore dello scorso torneo e della coppa, tuttavia è uscito sconfitto nella finale di Supercoppa, dove la squadra guidata da Cancellieri ha perso contro la Lazio.