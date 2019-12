Totti, domenica sarà ospite di ‘Più libri più liberi’

Francesco Totti sarà ospite di ‘Più libri più liberi’, fiera della piccola e media editoria che in questi giorni si sta svolgendo nella Capitale. L’ex capitano giallorosso interverrà domenica alla Nuvola di Fuksas per la presentazione de “La storia del calcio in 50 ritratti“, nuovo libro di Paolo Condò, co-autore della sua biografia, con l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni a moderare il dibattito. Tra i vari ospiti nella giornata di domenica ci sarà anche Carlo Verdone, noto attore romano e grande tifoso giallorosso, che sarà ospite nella presentazione del libro “Siamo tutti compagni di scuola” di Gianluca Cherubini. Lo riporta corriere.it.