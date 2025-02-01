Francesco Totti, come annunciato sul suo profilo Instagram, ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. L'ex capitano della Roma, infatti, è diventato Brand Advisor di Major Developers, uno dei principali player nel settore immobiliare degli Emirati Arabi Uniti. Di seguito le parole di Totti: "Sono contento di condividere con voi un nuovo capitolo della mia vita come Brand Advisor di @majoruaeofficial. Il progetto “Manta Bay” in Ras Al Khaimah, con la prima Sky Beach al mondo, è davvero straordinario. Questa è una nuova sfida per me, e sono sicuro che con la migliore compagnia di Real Estate negli UAE raggiungeremo grandi traguardi insieme".

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