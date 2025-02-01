L'ex capitano della Roma ha annunciato di aver iniziato un nuovo capitolo della sua vita, al fianco di uno dei principali player nel settore immobiliare degli Emirati Arabi Uniti
Francesco Totti, come annunciato sul suo profilo Instagram, ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. L'ex capitano della Roma, infatti, è diventato Brand Advisor di Major Developers, uno dei principali player nel settore immobiliare degli Emirati Arabi Uniti. Di seguito le parole di Totti: "Sono contento di condividere con voi un nuovo capitolo della mia vita come Brand Advisor di @majoruaeofficial. Il progetto “Manta Bay” in Ras Al Khaimah, con la prima Sky Beach al mondo, è davvero straordinario. Questa è una nuova sfida per me, e sono sicuro che con la migliore compagnia di Real Estate negli UAE raggiungeremo grandi traguardi insieme".
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