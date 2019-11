Totti cuore d’oro, sarà testimonial AIL: in prima linea contro la leucemia

Campione in campo, campione anche fuori. Soprattutto quando c’è da tendere la mano ai più bisognosi. Secondo quanto riporta gazzetta.it Francesco Totti sarà testimonial dell’Ail e rappresenterà il mondo del calcio, insieme a Dino Zoff, nella consueta iniziativa della onlus che da sempre sostiene e promuove la ricerca scientifica per la cura delle leucemie. Dal 6 all’8 dicembre nelle principali piazze italiane si potranno infatti acquistare le Stelle di Natale, per dare una mano concreta al lavoro dell’associazione. Tra gli altri sportivi, oltre alla velista Alessandra Sensini e allo schermidore Aldo Montano ci sarà anche il duo del beach volley italiano formato da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, quest’ultimo grandissimo tifoso della Roma.