Una tipica partitella a beach soccer alle Maldive. Poi la sfida all'ultimo tiro tra leggende giallorosse. Il video pubblicato sui canali social di Gundupadelcup sta già facendo il giro del web: Totti contro Candela, Perotti e Toni in una particolare gara ai calci di rigore. Alla fine, dopo due conclusioni da lontanissimo e con l'esterno, a trionfare è stato ovviamente l'ex capitano giallorosso, circondato e celebrato da tutti con il coro "C'è solo un capitano".