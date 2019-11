Nel pomeriggio tanti pescaresi si sono stupiti di incontrare per le vie della loro città Francesco Totti. L’ex capitano della Roma – riporta ilmessaggero.it – è andato a trovare l’amico ed ex Lazio Luciano Zauri, attuale allenatore del Pescara in Serie B. Tantissime le richieste di selfie mentre Totti era impegnato nello shopping in centro. Con Francesco c’era anche la moglie Ilary e i figli: prima della passeggiata hanno pranzato in un ristorante a Città Sant’Angelo.