Totti: “Con la testa a Tirana, questa finale mi sarebbe piaciuto giocarla”

L'ex numero 10 giallorosso è intervenuto ad un evento di Formula 1

“Sono teso per Tirana, mi sarebbe piaciuto giocarla, a tutti piacerebbe farlo" ha detto Francesco Totti ai microfoni di SkySport in occasione della 29ª edizione del "World Stars Football Match" alla vigilia del GP F1 a Monaco il 29 maggio. E sull'evento di Formula 1 l'ex numero 10 giallorosso ha detto: "Sono un grande tifoso della Ferrari, spero che questo sia l’anno giusto. Consigli a Leclerc e Sainz? Sanno come muoversi”.