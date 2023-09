Totti, che regalo da Cristian: primo gol in Primavera nel giorno del suo compleanno

La rete di Totti jr è arrivata all’85 a suggellare il 6-0 per il Frosinone. Una gioia per papà Francesco che proprio oggi festeggia 47 anni

Un regalo più bello era difficile da immaginare. Cristian Totti, infatti, ha trovato il gol nella gara tra Frosinone Primavera e Crotone Primavera, permettendo al club ciociaro di approdare ai sedicesimi di finale di coppa Italia. La rete di Totti jr è arrivata all’85 a suggellare il 6-0 per il Frosinone. Una gioia per papà Francesco che proprio oggi festeggia 47 anni e che non manca una partita del figlio passato dalla Roma al club di Stirpe nell'ultima finestra di mercato. Per Cristian il turno successivo sa di derby, visto che l’avversaria del primo novembre sarà la Lazio.