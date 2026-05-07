Totti carica la Virtus Roma per i playoff: “Siamo tutti con voi”

A Roma il calcio è come una religione, ma negli anni anche la pallacanestro sta provando a dire la sua con l'obiettivo di tornare in leghe superiori. La Virtus Roma, che milita attualmente nella Serie B Nazionale, domani disputerà gara 1 dei playoff per tornare in A2. Anche Francesco Totti ha voluto mandare un messaggio ai cestisti, tramite un video pubblicato dal profilo ufficiale della Virtus Roma: "Volevo fare un saluto a tutti i ragazzi della Virtus. Mi raccomando, forza e onore, venerdì 8 maggio e domenica 10. Siamo tutti con voi, tutti uniti per passare e vincere. Daje, forza!". Il match contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna è in programma domani alle 20:30 al Palazzetto dello Sport.