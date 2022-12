Totti, Candela e Batistuta: reunion giallorossa a Doha. “Stasera tifiamo Argentina”

Un pezzo del terzo scudettp è in Qatar. Questa sera saranno allo stadio e faranno il tifo per Dybala e compagni

Candela, Totti e Batistuta insieme. No, non siamo tornati nel 2001 ma i tre hanno deciso di scaldare i cuori dei tifosi romanisti. Il francese ha pubblicato lo scatto di questo pomeriggio sui social. Sono tutti a Doha per seguire la fase finale del Mondiale. E hanno le idee chiare su chi tiferanno questa sera: "Stasera tiferò per l'Argentina grazie al mio amico batigoal, accanto al mio capitano". La partita tra l'Albiceleste e la Croazia inzierà alle ore 20, questa mattina Francesco e gli altri hanno giocato a Padel. Questa sera saranno allo stadio e faranno il tifo per Dybala e compagni.