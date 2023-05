Totti, Candela e Aldair al Padel Cup. Il brasiliano: “20 anni dopo, ancora qui”

I tre ex giallorossi impegnati nel trofeo organizzato dalla Lega Serie A a Roma per accompagnare la giornata della finale della Coppa Italia che andrà in scena questa sera

"20 anni dopo siamo ancora qui". Scrive Aldair nella didascalia di un post su Instagram che lo immortala insieme a Totti e Candela. I tre ex giallorossi condividono l'amore per la squadra della capitale e ora si ritrovano ad essere "compagni (e avversari) di racchette". Nel giorno della finale di Coppa Italia che vedrà scendere in campo allo Stadio Olimpico Fiorentina e Inter, spazio anche al padel. Presso il centro sportivo "Il Baiardo", infatti, la Lega Serie A ha organizzato il Padel Cup, un torneo che vedrà scendere in campo vecchie glorie del calcio. Tra di loro, ci sono anche i tre ex giallorossi. Il brasiliano, ricordando gli anni in giallorosso, ha condiviso lo scatto con la didascalia che riporta: "C’era una volta… 20 anni fa la mia ultima partita con la Roma, 20 anni dopo siamo ancora qui".