Aldair e la fascia a Totti: “L’ho visto crescere, darla a lui mi sembrava giusto”

Francesco Totti o Roberto Baggio? È una delle domande che da tanti anni rimbomba nei salotti del calcio italiano (e non solo), per stabilire chi di queste due leggende del calcio italiano sia effettivamente il re della storia del nostro paese. E i tifosi si sono sempre divisi, così come i calciatori e gli ex. L'ultimo a esprimersi è stato 'Pluto' Aldair, ex capitano della Roma, che ne ha parlato a 'Dazn': "Con tutto il rispetto per Francesco e per gli altri, ma Baggio nel mio periodo è stato il giocatore italiano più forte". Ma con Totti il rapporto è qualcosa che affonda le radici alle origini, fino alla questione fascia di capitano: "L'ho visto crescere Totti. Ci allenavamo con la Primavera, poi è salito, alla fine c'è stata la discussione per la fascia e poi si è deciso, giusto così. Lui stava crescendo e poteva fare bene a Roma, c'era uno spogliatoio forte, dargli la fascia mi sembrava interessante, era romano".