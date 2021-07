Totti batte la Roma: sua la semifinale di Coppa Italia di Calcio a 8

La squadra dell'ex capitano giallorosso batte la Roma Calcio a 8

Con un netto 5-0 la Totti Sporting Club Calcio a 8 batte la Roma Calcio a 8 e conquista un posto in finale di Coppa Italia. L'ex capitano giallorosso è tornato a calcare i campi di calcio a 8 con la sua squadra e lo ha fatto nel migliore dei modi, battendo la Roma in suggestivo derby. Protagonista come sempre, Francesco Totti ha incantato anche questa sera con gol, assist e giocate uniche. Da sottolineare l'assist per il 2-0 di Vasta, un no look filtrante che ha messo il compagno davanti la porta, il secondo assist per Amadio e il bolide dalla lunga distanza che sigilla il risultato finale sul 5-0.