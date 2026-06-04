Questa mattina Francesco Totti è arrivato a Bratislava per il Campionato Europeo di Futsal. La leggenda della Roma prenderà parte a un'amichevole prima della finale contro il Team Bergi. "Sarà una partita incentrata sul divertimento, per noi e per il pubblico, ma mi preparerò al meglio perché voglio sempre dare il massimo. Il calcio a 5 è più veloce e intenso, quindi devo essere davvero preparato al meglio", le parole di Totti riportate da Malyfutbal.sk. Lo storico 10 giallorosso, però, ha trovato il modo di prendersi la scena soprattutto fuori dal campo. Totti, infatti, è stato protagonista con Juraj Kucka di un 'pranzo' con soli piatti tipici slovacchi. Mentre l'ex centrocampista di Genoa, Milan e Parma gli descriveva i piatti, la leggenda capitolina si è focalizzata subito sul dolce: "Quello è bono!". Prima, però, è stato il turno del riso: "Assaggio uno... Mh, buono". Poi il piatto che ha lasciato Totti abbastanza stranito, la crema di pesce slovacca: ""Cos'è? Un pesce con maionese? Mamma mia". L'espressione di disgusto comparsa sul suo volto è stata tutta un programma: "No, questo non mi piace", le parole dell'ex capitano. Kucka allora lo ha corretto subito: "E invece è buono, noi siamo cresciuti con questo. Si mangia anche spalmato, sul pane, a scuola". Totti allora ha ribattuto con ironia: "Ah, tipo philadelphia, ho capito". Infine è arrivato il momento del tanto atteso dolce: "Vabbè, questo lo assaggio. Questo è un wafer! Si è buono", ha concluso prima dell'ultimo tocco d'ironia 'Bel pranzo!'.

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