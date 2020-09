Totti al Gemelli per Ilenia, la ragazza che si era svegliata dal coma con la voce del capitano

Totti stamattina è stato al Policlinico Gemelli di Roma per fare visita a Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio che da 9 mesi era in coma a causa di un incidente e che si è svegliata dopo un messaggio inviato dall’ex capitano. Lo riporta l’Adnkronos. La buona notizia è arrivata immediatamente anche a Francesco che non ci ha pensato un attimo e ha subito programmato la visita alla giovane ragazza in ospedale.

Lo scorso 15 dicembre la 19enne Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio, era rimasta coinvolta in un brutto incidente sulla Braccianese, subendo un forte trauma cranico. Dopo aver lottato per diverse settimane tra la vita e la morte, qualche mese fa la ragazza si è risvegliata anche grazie all’aiuto del suo idolo Francesco Totti che le ha inviato un video dicendole di non mollare, di tenere duro e combattere. Quella voce l’ha aiutata per superare questo momento difficilissimo e ora ha realizzato anche il sogno di una vita, quello di incontrarlo, abbracciarlo e ringraziarlo di persona.