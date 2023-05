Totti al Foro Italico per gli ATP di tennis. In corso il match di padel con Sinner

L'evento, organizzato per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel, è aperto a tutti gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per la sessione diurna degli Internazionali

Tra gli spettatori degli Internazionali di tennis, ce n'è uno speciale. Stiamo parlando di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso, insieme a Noemi e Cristian, è stato immortalato sulla tribuna del Centrale del Foro Italico durante il match tra Fabian Marozsan e Carlos Alcaraz. Alle 14:15 Francesco giocherà una partita con Jannik Sinner nel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi. La sfida, è stata organizzato per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel. Si tratta del primo torneo combined nella storia del circuito nato l'anno scorso e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA) e dal Qatar Sports Investments. L'evento è aperto a tutti gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per la sessione diurna degli Internazionali e al loro fianco scenderanno in campo anche Michele Bruno e Giulio Graziotti. Il torneo andrà in scena dall'8 al 16 luglio.