Totti al Bernabeu ospite di Ancelotti e del Real Madrid: “Che ricordi…”

Un sabato particolare per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, a Madrid insieme alla compagna Noemi Bocchi, ha assistito a Real Madrid-Celta Vigo (2-0) dagli spalti del Bernabeu, ospite di Carlo Ancelotti e del club. In una storia su Instagram Totti ha postato la foto che lo ritrae con Noemi e la scritta "Che ricordi" in riferimento alle tante gare giocate in questo stadio, ma soprattutto al suo indimenticabile gol segnato il 30 ottobre del 2002 in Champions League che regalò il successo alla Roma contro le il Real Madrid. Una vittoria storica: solo Inter e Juve avevano sconfitto le Merengues in trasferta.