Totti ai tifosi: “Fino alla fine con voi”

La sua presenza in tribuna, come al solito, non è passata inosservata. Cori e applausi della Curva Sud per Francesco Totti e dopo la gara sul suo profilo Instagram arriva il post dedicato ai tifosi: "Fino alla fine….con voi" con due cuoricini giallorossi. L'ex numero dieci giallorossi ha seguito con attenzione la rimonta della Roma sul Verona, impreziosita dal gol di Volpato, uno dei suoi assistiti, che nel secondo tempo, sul 2-0 per i veneti, ha riaperto la gara. In tribuna, accanto a Totti, a seguire Roma-Verona, stasera era presente anche Daniele De Rossi.