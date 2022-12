Totti: “Ai giovani oggi manca la tenacia e il senso di appartenenza che avevamo noi”

L'ex capitano giallorosso: "Con Spalletti vorrei parlare per capire come è andata la vicenda"

"C'è una finale importante come Francia-Argentina, due grandi Paesi che si affronteranno. Che vinca il migliore" ha detto Francesco Totti intervistato da Rai Sport parlando dei Mondiali in Qatar.

Parlare di nuovo con Spalletti. Come mai lo hai detto?"Nella vita si cresce, le cose negative e positive si mettono sempre da parte si mettono se ci sarà occasione, perché no? Se ci sarà occasione la possibilità una chiacchierata per sapere come è andata la vicenda me la farei volentieri, anche perché come ho sempre detto io con lui ho avuto sempre un grandissimo rapporto, soprattutto fuori dal campo".