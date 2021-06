Totti: “Agli olandesi il cucchiaio brucia ancora”. Seedorf risponde: “Vieni qui”

L'ex capitano giallorosso stuzzica gli ex giocatori olandesi: "Accettate le scuse?". Anche Van Bronckhorts replica: "Sono le benvenute, così come te!"

È un divertente siparietto quello andato in scena oggi su Instagram, protagonisti Francesco Totti e Clarence Seedorf. L'ex capitano della Roma, commentando l'imminente inizio degli Euro 2020, ha lanciato il seguente sondaggio: "Ma secondo voi, gli olandesi stanno ancora rosicando per il mio Cucchiaio?" (il 'sì' ha totalizzato il 98%, ndr). Pronta la replica del campione olandese, che ha risposto al sondaggio alludendo alla sconfitta dell'Italia in finale: "Pensavo fossi più simpatico Francesco, anche perché alla fine quel Cucchiaio non ti fatto portare a casa chissà che cosa...". Francesco ha risposto ancora a Seedorf: "Sì è vero, a me brucia, però a voi brucia di più. Vabbè dai, accettate le scuse dopo tanto tempo?". Il botta e risposta si conclude con un invito da parte dell'ex centrocampista rossonero: "Francesco, le scuse si fanno di persona, vieni in Olanda". Anche un'altra leggenda del calcio olandese come Giovanni Van Bronckhorst ha risposto all'ex capitano della Roma: "Francesco, sarai sempre il benvenuto in Olanda, così come le tue scuse!". La nazionale olandese fa parte del gruppo C, la cui seconda classificata incontrerà la vincitrice del gruppo A (quello dell'Italia) agli ottavi di finale: chissà che questa sfida a colpi di social non sia il preludio di quella sul campo.