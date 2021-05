Totti agente, archiviata l’inchiesta Figc: non ha commesso alcun illecito

Alcuni procuratori si erano lamentati sostenendo che lavorasse senza averne i titoli

Non c'è stato nessun illecito nell'operato di Francesco Totti all'interno della sua CT10. È stata infatti archiviata - scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it - l'inchiesta della Commissione Agenti della Figc dopo l'esposto di alcuni procuratori che accusavano l'ex capitano di lavorare da agente sportivo senza averne i titoli. Ma il tutto si è chiuso con l'archiviazione: la Commissione ha ascoltato Totti, il socio e agente Giovanni DeMontis e i ragazzi e ha deciso di non procedere. Anzi, se prima Francesco si limitava ad attività di scouting e ovviamente di uomo immagine con la sua esperienza, adesso, come “agente domiciliato” può tranquillamente lavorare accanto a DeMontis. Da parte di Totti e del suo entourage c’è “soddisfazione e serenità” per l’archiviazione: agli organi federali ha spiegato che quando aveva parlato pubblicamente di alcuni calciatori (un esempio Tonali, che infatti aveva fatto arrabbiare il procuratore del giocatore del Milan) lo aveva fatto a titolo personale.