Totti, accordo tra la sua IT Scouting e la Real Casarea – FOTO

Nuova partnership per l’avventura professionale nel mondo dello scouting per Francesco Totti. Con una delle sue società, l’IT Scouting, ha stretto un accordo con il club campano della Real Casarea. Questo il messaggio della Real tramite il proprio profilo ufficiale Instagram: “Una delle realtà calcistiche campane e nazionali la Real Casarea e l’IT Scouting di Francesco Totti iniziano una preziosa collaborazione che si dedicherà a diversi ambiti a partire dall’area Scouting al supporto di esperti professionisti affermati nel settore, al progetto classi College (unico in Europa), fino ad arrivare alla condivisone della metodologia d’allenamento”. Ad arricchire il tutto sono arrivate anche le parole del presidente Maione: “Essere chiamati da un’icona del calcio mondiale, un idolo di tutti gli amanti di questo mondo, parlare del nostro modello di allenamento, del progetto College e soprattutto di un percorso comune ti ripaga dei tanti sacrifici giornalieri. Come sempre la nostra società ha dimostrato che guarda sempre al futuro con una prospettiva di crescita senza sentirsi mai appagati. Nessuno come noi, forza Real Casarea“.