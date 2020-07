Totti, a Via Vetulonia si gira la serie tv e spunta uno striscione: “Il sogno è realtà” – FOTO

A via Vetulonia sono ripresi i lavori per realizzare la serie tv dedicata a Francesco Totti. La produzione Sky è ripartita dalla storica casa dove il numero 10 (che sarà interpretato da Pietro Castellitto) è cresciuto. Nella via diverse comparse sono state ammassate a fare festa con cori e bandiere, mentre in alto tra due balconi è stato affisso uno striscione con scritto: “Il sogno è realtà, grazie Francesco”. L’ambientazione fa presupporre che si tratti dei festeggiamenti per il terzo scudetto. Le riprese andranno avanti per tutta l’estate, mentre l’uscita della serie è prevista per il 2021.