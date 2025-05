Totti a Reggio Calabria con Operazione Nostalgia: ecco la data

Francesco Totti ha annunciato, tramite i propri profili social, che si unirà ad Operazione Nostalgia per una tappa a Reggio Calabria. La leggenda giallorossa ha mostrato alcune foto che lo ritraggono al Granillo, dove realizzò il primo gol della sua carriera in Nazionale, per poi annunciare che tornerà in quello stadio il 6 settembre del 2025. Questa la didascalia del suo post su Instagram: "REGGIO CALABRIA ARRIVO! Sabato 6 settembre ritornerò a giocare allo stadio Granillo di Reggio Calabria al raduno di Operazione Nostalgia. Un appuntamento che ormai è diventato imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Per me sarà emozionante ritornare al Granillo, lì ho segnato il mio primo gol in Nazionale! Ci vediamo tutti a Reggio Calabria sabato 6 settembre!".