Totti a Mourinho: “Sono fiero di voi”. Mou scherza: “Sabato potresti darci una mano”

Francesco Totti e José Mourinho, il passato e il presente della Roma si è incontrato questa sera nel post gara di Atalanta-Roma. L'ex capitano giallorosso, super ospite di Dazn ha elogiato il mister: "Dopo le parole che ha detto ora sono ancora più fiducioso che con lei al timone possiamo andare lontano sia in Champions che in Europa League. Sono fiero di voi, di quello che ha detto e della squadra, noi tifosi siamo dietro di voi per incitarvi sempre di più perché ve lo meritate". Lo Special One aveva deciso di non parlare con lo studio, ma per Francesco ha fatto un'eccezione: "Ciao capitano. Sei un capitano, puoi darmi del tu. Grazie delle tue parole, non possiamo fare miracoli ma un ‘miracolo’ c’è ed è questa empatia tra squadra e tutti voi tifosi. Fuori casa e all’Olimpico la gente capisce i principi di questa squadra. Giochiamo bene o male, vinciamo o perdiamo, siamo sempre insieme fino alla fine. Per sabato magari potevi darci un aiuto, ma avrei più bisogno di Aldair che di te”.