Totti a Monza assiste al GP d’Italia e la foto con Bolt è d’obbligo – VIDEO

Non solo calcio e padel, Francesco Totti è uno sportivo a tutto tondo. L'ex capitano della Roma oggi si trova a Monza per il GP d'Italia, come mostra nelle foto Sky Sport. Alle 15:00 infatti, è iniziata la gara e l'ex giallorossi è uno dei vip che vi ha assistito. Poi, con tutta probabilità, una volta terminata avrà la testa solo per la 'sua' Roma: stasera alle 20:45 scenderà in campo contro il Sassuolo.