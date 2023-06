Totti a Manchester per un evento benefico. La carica di Cristian: “Facci un gol”

Francesco Totti dopo aver visto la finale di Champions League tra Inter e City è volato a Manchester per partecipare ad un evento benefico. L'ex capitano della Roma si trova all'Old Trafford, stadio che non evoca bei ricordi a lui e ai tifosi giallorossi. Questa sera indosserà eccezionalmente una maglia blu e giocherà nella squadra World XI insieme ad altre leggende dello sport come Batistuta, Evra, Roberto Carlos e il capitano Usain Bolt. Con lui anche suo figlio Cristian che suona la carica su Instagram: "Facci un gol". L'amichevole è organizzata da Soccer Aid, con lo scopo di destinare fondi per i programmi benefici di sviluppo dell’Unicef.